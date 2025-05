Program direktnih donacija „Hrana za sve“ trgovinskog lanca MAXI osigurava svakodnevnu podelu besplatnih paketa hrane sugrađanima u potrebi a sprovodi se u saradnji sa Bankom hrane Vojvodine na 14 lokacija širom Srbije. „Kroz ovaj humani i dobro organizovan sistem svakodnevno se distribuira oko dve tone hrane — od svežeg peciva, voća i povrća, do suvih proizvoda kojima se približava istek roka trajanja ili kojima je oštećena originalna ambalaža. Zahvaljujući posvećenosti i koordinaciji naših timova, hrana pronalazi put do onih kojima je najpotrebnija. Pored Beograda, gde je formirano čak sedam distributivnih punktova, pomoć redovno stiže i do ljudi u Obrenovcu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Šapcu, Aranđelovcu, Topoli i Staroj Pazovi“ rekao je Srđan Budimčić iz Banke hrane Vojvodine dodavši da ovaj projekat nije samo logistički poduhvat — on je svakodnevni čin solidarnosti i dokaz da zajedništvo može napraviti razliku.