U ostalim krajevima Srbije biće pretežno vedro. U toku dana u svim predelima očekuje se promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, a pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće retka. U jutarnjim i večernjim satima duvaće severozapadni vetar slabog do umerenog intenziteta, a tokom dana u većini predela umeren do jak. Najniža temperatura biće od 9 do 14 stepeni, a najviša od 22 do 24.