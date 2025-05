- Ovde pričamo o veoma kompleksnoj temi, koja ima otisak različitih kvalifikacija krivičnog dela. Pre svega, konkretno ovaj primer sa sajta Kupujem prodajem, jeste bazičan način koji involvira uključenje hibridnog modela prevare. Dakle, ne striktno kada pričamo o tehničko-tehnološkim stvarima, već koristi digitalni domet da bi se plasirala prevara. To se vezuje za fišing, odnosno pecanje korisnika, a imamo primer da je reklamiran proizvod Ajfon, koji je atraktivan sam po sebi, a tu povlačimo paralelu oko indikacija za prevaru. Prvo, kada trgovinu vršite onlajn, moramo da vidimo cenu, recenzije, ali je važno da se oslonimo na takav primat. To je osnovni "red flag" recimo zašto se proizvod od 2.000 evra prodaje za znatno manji novac. Moramo da vidmo recenzije, da one nisu delo veštačke inteligencije.

- Prvi savet je koliko god da neko smatra da je pametan i vičan, te govori da se njemu to neće desiti, trebalo bi da budemo spremni na to da ćemo u nekom momentu i mi biti žrtve neke prevare. Svakodnevno se susrećem sa ljudima koji se bave suzbijanjem kriminala, to je svakodnevno, pa ipak i ti ljudi ponekad nasednu na neku prevaru. Mi u suštini limitiramo mogući gubitak. Što se tiče Ajfona, nije to tolika cifra koja će upropastiti nečiji život, a svakako da nije prijatno. Najgore je kada neko dođe do podataka sa vaše kartice, pa vam neprestano skida novac i mi tu imamo iznose koji bitno utiču na život ljudi. Recimo, krađa mobilnog telefona, onaj ko krade mobilni telefon zbog telefona to nije baš dobar kriminalac, ali onaj ko krade te urađaje zbog vaših podataka, to je već naprednija sorta kriminalca. Imamo slučajeve gde su ljudima naneli štetu od tri miliona dinara, tako što im je ukraden telefon, pa je u poređenju sa tim ova priča oko Ajfona i dobro prošla.