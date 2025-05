– Narod je dovodio bolesnike i oni bi, nakon čitanja molitve na grobu svetitelja, ozdravljali. O tome pišu Joakim Vujić i Feliks Kanic, naglašavajući da je manastir Tumane bio veoma posećen i voljen zbog svetinje – groba monaha iz reda Sinaita, koji su došli u vreme kneza Lazara. Postoji i predanje o Milošu Obiliću, koji je nehotice ranio svetog Zosima ispred njegove isposnice, verovatno ga zamenivši za zver jer je bio ogrnut jelenskom ili drugom kožom. Kada ga je poneo na svoj dvor da mu previje rane, svetac je preminuo na mestu gde je sada crkva i tu je sahranjen. Svetac mu je tada rekao: „Tu me mani, pusti me da umrem.“ Kasnije, dok je Miloš gradio crkvu, stigla je poruka kneza Lazara: „ Tu mani zadužbinu i dođi da idemo u boj protiv Turaka.“ Prema predanju, tako je manastir dobio ime Tumane – priča iguman.

– Ruski monasi su 20-ih godina 20. veka, posle revolucije, našli utočište u Kraljevini Jugoslaviji. Razmešteni su po manastirima, među kojima je i manastir Tumane. Jedan deo njih stigao je 1935, a drugi, veći deo, 1936. godine. Sa sobom su doneli čuvenu ikonu Presvete Bogorodice, našu najveću svetinju o kojoj se malo govori. U avgustu 1936. godine, izvadili su mošti svetog Zosima iz zemlje i ustanovili običaj da se mošti na praznik nose u litiji do isposnice. Ovaj običaj je opstao i tokom Drugog svetskog rata, 50-ih i 60-ih godina, sve do 90-ih kada je sestrinstvo manastira bilo malobrojno i staro. Manastir smo preuzeli 2014. godine i počeli njegovu kompletnu obnovu sa vernim narodom. Jedan od prvih zadataka bila je obnova isposnice svetog Zosima. Tada, 2016. i početkom 2017. godine, postojala je samo kozja staza do nje. Danas je to lepo uređena staza i mesto hodočašća. Dana 28. maja 2017. godine osvećena je obnovljena isposnica, a mošti su tada obnovile običaj i u litiji prenesene do nje. Presvučene su u novo odejanije i prenesene u novi kivot. Tog dana, po blagoslovu, prvi put su vernicima podeljeni delići moštiju svetitelja. Ove godine događaj je zakazan za 1. jun - rekao je on i dodao: