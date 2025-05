- Danas je trend sve da se slavi. Jedan od povoda je punoletstvo ćerke Goce Tržan, tamo je bila naša ekipa i to je postalo mesto okupljanja javnih ličnosti. Ja sam svoj 18-ti slavio kao da je krštenje, svadba i ispraćaj iz vojske. Bilo je dakle da li da idem na ekskurziju u četvrtom razredu srednje ili da slavim rođendan. Nisam se dvoumio. Bilo je naredno veselje. Kada pričamo o estradi, šta god da oni slave, naše kamere to prate jer ljude to interesuje. Čitam komentare "koga ovo zanima", pa upravo tebe, ti si u to ušao, pogledao i komentarisao. Pregledi govore da nas to interesuje. U trendu su samim tim da ima više zvanica, kao svadba, samo što fali mladoženja i fali da bude puno pevača, ali ne kao gosti, već da se smenjuju. Obično ima i zvezda večeri kao iznenašenje. Meni je previše, ali postoje i baletske predstave pre torte, ja mislim da je to suvišno. Tako pokazuju gracioznost i luksuz koji poseduje familija.