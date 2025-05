On dodaje da se često dešava i da nastane novi mladež koji pacijent pre nije imao, a da je tada potrebno pratiti njegovo razviće.

- Po pravilu ABCDE pacijent može da posumnja na melanom i javi se lekaru. A podrazumeva asimetriju, "B" podrazumeva engleske reči "border", odnosno ivice, ali bih ja dodao i "bleeding", krvarenje. "C" podrazumeva "color", odnosno boju, "D" je dimenzija, a "E" je evolucija. Zdravi mladeži se ne menjaju, mogu se uvećavati tokom života, ali se nitša ne dešava od ostalih promena - objasnio je Kovčin.

Gavrilović kaže da je, kao i svaki tinejdžer, htela da ima taman ten, a pošto to nije mogla da uradi odlaskom na more zbog gorenja kože, ona je početkom devedesetih otkrila solarijum:

- Nije se toliko govorilo ni o melanomu, ni solarijumu, ni UV zracima. Išli smo deset dana pred more, po pet minuta, najviše osam, kao priprema da ne izgorim na moru. To je trajalo, negde oko dvadesetak godina, samo pred more - kaže Gavrilović.