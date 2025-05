- Kod nas već unazad decenijama postoji deo gde se ne može izvršiti posao izvršitelja, a to je trećina primanja. Ta jedna trećina od na primer 50 hiljada ostaje 15 hiljada - kaže Perović.

On ipak objašnjava i da iako je zakon u Nemačkoj drugačiji, kao i primanja, drugačije su i njihove cene i uslovi za dobijanje kredita, pa je naveo i interesantan podatak da u Srbiji advokati ne mogu da dobiju kredit.

- Postoje plate koje su opterećene kreditima pa se postavlja i pitanje da li se to može izvršiti - kaže Perović.

- Naš zakonodavac predviđa zaštitu svih izvršnih dužnika, ne samo penzionera, a pruža i zaštitu u vidu toga da ukoliko lice prima minimalnu zaradu, onda se može izvršiti do jedne desetine. Ako je penzija ispod minimalne zarade, a sada je predsednik najavio da će biti 550 evra minimalna zarada, onda je jedna desetina zarade - kaže Masnikosa.

On dodaje da iz godine u godinu pada broj penzionera koji su izvršni dužnici:

- Devedesetih godina su građani bili pozivani na neplaćanje komunalnih obaveza i mnogi su se prezadužili, to su stari predmeti koji su tek sada iz sudova došli do izvršitelja. Negativna posledica digitalizacije je i to što stariji građani zbog svoje digitalne nepismenosti ne plate parking ili druge usluge - kaže Masnikosa.