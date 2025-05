- Nastaju iznenadno i prenose se kapljičnim putem sa prehlađenog na novog kandidata kijanjem, kašljanjem, pričom, poljupcem, dodirivanjem zaraženih predmeta. Rinovirus ima tipičnu kliničku sliku, to je poseban izraz lica, crvenilo nosa i nosnih krilaca, curenje bistrog sadržaja iz nosa, kijanje, suv kašalj i retko se javlja porast temperature. Ukoliko dođe do temperature ne ide preko 37 ili 38 i temperaturu do 38,5 ne treba spuštati jer deluje kao antiseptik odnosno brani organizam - objašnjava dr šehić i dodaje: