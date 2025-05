Priča kaže da je ona naime, ostala bez muža, a nakon njegove smrti, njen svekar ju je zaprosio. Mesec dana pokušavala je da donese odluku, a zatim je prelomila zbog njegove penzije, ipak, to nije bilo sve.

Prošle godine mi je moj svekar ponudio da se udam za njega, s obzirom na to da je svekrva umrla godinu dana nakon mog muža. Osećala sam se odvratno kada mi je rekao da se udam za njega, ali onda mi je pokušao objasniti da je to za moje dobro, da će mi ostati njegova penzija i da ću na taj način rešiti moju budućnost. Inače svekar ima nemačku penziju i to vrlo dobru.