- Dobila sam jake bolove, otišla sam na snimanje i zaključili su da mi je polomljeno deveto rebro. Ja sam radila narednih par dana, ali me je to baš bolelo i bila sam prinuđena da otvorim bolovanje. Međutim, dok sam bila na bolovanju recimo peti dan, pozvao me je poslodavac i rekao da nema ko da radi i da se vratim. Vratila sam se na posao, zatvorila sam bolovanje da bih izašla njima u susret, ali sam zamolila kolegu iz suprotne smene, jer nisam bila u stanju zbog bolova, da mi pripremi u njegovoj smeni pljeskavice kako bih ih ja samo bacala na roštilj.

- Oni su to posle dva dana razumeli kao da sam ja zaboravila svoje radne obaveze. Gazda je sazvao sastanak, a on me je napao zajedno sa kolegom koji je bio prisutan, ja nemam komentara za takav pristup. Kolega je rekao da sam jako bezobrazna jer tražim od njega da mi to odradi, gazda je počeo da viče kako sam nesposobna, izdrao se na mene i rekao je "ako si nesposobna, otvori bolovanje". Ja sam se tresla, počela sam da plačem, pregazili su moju pomoć i to što sam se žrtvovala da njima bude bolje, ali i meni, ali se ispostavilo da je sve bilo na moju štetu. Posle vike i dreke sišla sam u prostoriju gde je garderoba, presvukla se, ostavila ključeve i otišla kod doktora da otvorim bolovanje. Na putu do lekara, pozvao me gazda telefonom i rekao da ako otvorim bolovanje, da se ne pojavljujem na poslu. Tu je bio kraj, prekinuo je vezu i to je to.