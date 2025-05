"Bio je dobar, za primer i u vojsci je bio dobar. Bio sam u Valjevu kod njega, kad je pošao oni su počeli da dezertiraju, ja se javio telefonom rekao mu da i on desertira da pobegde, da dođem autom i da ga uzmem. On mi je rekao tata, to ne odlazi u obzir. Ja idem sa mojim drugovima. Ako dođem, dođem, ako ne dođem ništa. Zadnji put me zove iz Peći, direktno i kaže ja sad idem i ko zna. Ako ti se vratim izvukao sam džek pot, ako ti se ne vratim, kako znaš. Tad je i poginuo", otkrio je on.