- Đole i ja smo bili jako bliski. On je nekoliko meseci pre nestanka živeo u mom stanu i pomagao mi je oko dece. Kada sam, zbog posla, prešla kod roditelja, on je ostao sam da živi u mom stanu jer mu je odande bio bliži prevoz za posao - objasnila je Zorana.

- Imao je previše posla i žalio se kako radi u lošim uslovima, kako se mašine u pekari stalno kvare. Uvek sam mu govorila da će se to rešiti, a on je meni ne tako davno rekao: "Zoko, ne mogu više, umor me je stigao" - priča kroz suze sestra nestalog mladića.

- Veče pre nestanka ostao je duže na poslu. On, inače, radi do 23 časa najkasnije, a u utorak uveče radio je do dva. Došao je kući tek posle pola 3 i legao da spava. Rekao mi je da mora da ostane duže jer ima mnogo hleba da izreže - 2.000 komada. Ujutro sam sa ocem išla u opštinu, on je ostao da spava - prisetila se Zorana.