- Da kažemo automobil koji je kupljen na domaćem tržištu. Automobili iz uvoza su nekada dobri, nekada ne, praktično je to mačka u džaku. Postoje kod nas auto kuće koji uvoze automobile koji su kupljeni na licitaciji i tu postoji dokumentacija o tom automobilu od prvog dana. Kada pričamo o polovnjacima iz uvoza, tu postoji nekoliko faktora koji bi trebalo da se provere. Prvo je kilometraža, a fascinantno je što je svaki automobil na oglasima prešao između 100.000 i 220.000 kilometara. To nije realno. Negde čak i ne može da se uoči da je vraćena kilometraža, zapravo to može da se sazna jedino ukoliko je auto servisiran kod ovlašćenog servisera, pa su sve informacije u bazi podataka.