Nonšalantan i nasmejan bio je ginekolog M. M. iz Opšte bolnice Sremska Mitrovica kada je dolazio na ročište, a te slike gledale su i majke koje su izgubile tek rođeno dete, za šta je upravo on optužen. Dve su bebe mrtve, a M. M., koji se tereti za više krivičnih dela, i to teško delo protiv zdravlja ljudi, nesavesno lečenje, kao i mučenje i zlostavljanje , dobro raspoložen je sve negirao pred sudom i tvrdio da je krivica na drugima i da mu neko sve podmeće.

- Preklinjem doktora da me porodi na carski, da mi spase dete, a on me udara, stiska za vilicu, preti da ću imati "dve lobanje", da će da mi smrska glavu, vređa na nacionalnoj osnovi.Skače po stomaku, stiska rebro, lomi mi ga, gubim svest... Beba se zaglavila u karlici i tu se ukakila od pritiska i progutala sav sadržaj - pluća su joj začepljena. Uspevaju u 23.05 da izvade bebu, nije disala. Uspeli su da je reanimiraju, stave na aparate i transportuju za Novi Sad - ispričala je ranije za Kurir Marica Mihajlović iz Šida šta se desilo u sali tog 13. januara 2024, kada ju je M. M. porodio.