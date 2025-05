- Kompatibilitet naših firmi je ogroman, nama je potrebno mnogo veće tržište i to će Rejven da nam ostvari kao želju. Rejven je prepoznao PR-DC kao jednu od najznačajnihjih kompanija u oblasti visokih tehnologija proizvodnje bespilotnih letelica. Jedan od naših proizvoda IKA bombarder je proglašen najboljim na svetu, na mnogim sajmovima. Videli ste i naš najnoviji proizvod koja izbacuje, odnosno lansira osam raketa. Ono što je važno je da ćemo sada biti poznatiji, prepoznatljvi, i možda jedni od vodećih na svetu. Nama je samo nebo limit, to verujem - rekao je Mitrović i dodao:

- Ime firme koju smo formirali zajedno zove se "USAT". Firma je, kao što sam rekao, oblikovana i formatirana za proizvodnju bespilotnih letelica, za oblast vojnih namena. I sve sadašnje letelice koje proizvodimo, i koje ćemo u budućnosti proizvoditi će biti zajedno stvarane. To ne znači da se neće stvarati u Srbiji. Sada imamo dva proizvodna centra, u Americi i Srbiji. To je važno pre svega zbog proširenja tržišta, bržeg tehnološkog razvoja i zbog toga što je to u hiljadama milja rastojanje, i zbog relativno niskor "rejndža", dobro je da imamo dva proizvodna centra, jer će to pospešiti i ubrzati naš razvoj - rekao je Mitrović.