Srednjoškolci kažu da su idealne godine za stupanje u brak između 26. i 30. Do tada treba rešiti stambeno pitanje, obezbediti ekonomsku nezavisnost, što znači imati posao za stalno, pokazuje istraživanje Ministarstva za brigu o porodici i demografiju sprovedeno pre dve godine... Što bi se reklo, to je vreme da se čovek skrasi.

- Što se tiče pomenutog uzrasta mladih za ulazak u brak, u Srbiji su to kasne dvadesete. U tom periodu do četrdeset odsto mladih stupi u brak. Treba reći da metodološki to nije uporediv raspon, koji je uzet u istraživanju za godine od 26. do 30. i očigledno je da demografi nisu bili uključeni u formulaciju uzorka. Grupa koja obuhvata kasne dvadesete, sklopi uglavnom u tom periodu prvi brak - rekao je prof. dr Petar Vasić za RTS.