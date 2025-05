- Propisom Grada Beograda, na svim javnim površinama obavezno je izvođenje pasa vezanih za povodnike. Slobodno puštanje pasa, da se slobodno kreću, na zelenim površinama i u parkovima dozvoljeno je u večernjim terminima od 20 do 22 časova, i u periodu letnjeg računanja vremena odnosno sada, od 22 do 9 časova ujutro. To ne važi u zonama neposredno blizu škola i vrtića, kada je radnim danima dozvoljeno do 7.30 ujutro, a to ne važi za vreme vikenda i letnjeg raspusta - objašnjava Todorović.