Sve više građana, naročito najmlađih, nakon uboda komaraca žali se na jače reakcije od uobičajenih – od alergijskih do učestalijih i dugotrajnijih crvenih pečata na koži. Komarci u Srbiji su postali "bogatiji" histaminom, a u isto vreme sve je više dece sa alergijskim predispozicijama – odgovor je zašto se to dešava.

Da ubod komarca više nije kao što su na to "navikle" starije generacije – malo svrbi i prođe bez većeg otoka, potvrđuje i nedavni primer jedne korisnice Instagrama iz Šapca koja je objavila fotografije svog deteta nakon uboda komarca - koža na rukama deteta u velikim crvenim pečatima koja se, kako je napomenula, "nije umirila ni tri dana nakon uboda".

I to nije usamljen slučaj jer po navodima lekara, naročito kod mališana, sve češće se dešava da reakcija nakon uboda ovog insekta bude kao kod alergije.

Sve počinje tako što kada komarac ubode, on ubrizgava svoju pljuvačku koja sadrži antikoagulantne proteine kako bi sprečio zgrušavanje krvi. Imuni sistem ubodene osobe na te proteine može reagovati alergijski, a neke od reakcija, naročito kod dece, prilično su burne.

Kod uboda komarca, inače, postoje četiri nivoa reakcije. Najblaža podrazumeva svrab, čvorić na koži, crvenilo oko uboda i traje nekoliko sati. Umerena reakcija, koja je češća kod dece, dovodi do većeg crvenog pečata prečnika do 5 centimetara, zadebljanje kože oko uboda i traje dva do tri dana. Sledeći nivo je, kako objašnjavaju stručnjaci, lokalna alergijska reakcija, odnosno "skeeter sindrom", koja sa sobom nosi veći otok, bol, toplinu, svrab i traje nekoliko dana.