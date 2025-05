Promenljivo prolećno vreme u maju zabrinulo je mnoge naše turiste koji se dvoume da li da idu na more u predsezoni jer je neizvesno kakvo će ih vreme sačekati, a ono i te kako može da pokvari odmor.

- Do septembra se očekuje neravnomerna raspodela padavina, a ko planira da ide na more u predsezoni, pametnije je da put odloži za kraj septembra i oktobar, koji se smatra mesecom sa najmanje padavina, tj. najsuvljim delom godine. Napominjem i da je Grčka hladnija početkom juna, temperatura mora nije ni 20 stepeni - kazao je Todorović za TV Prva.

Jednom prilikom u Fejsbuk grupi Grčkainfo turista je napisao zašto više nikada neće ići na more u junu.

- Sad sam došao u junu na more i više nikad. Napolju hladnjikavo, a u vodi još više. Duva vetar. Ceo život išao polovinom jula na more. Sad se našao da pametujem. Slušao neke da se kupaju u maju. Ma, i ja sam se kupao u januaru kad sam bio u Solunu, al` u kupatilu - napisao je on u objavi i time pokrenuo pitanje kada je najbolji period za letovanje.