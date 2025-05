U Budvi je juče došlo do tragičnog incidenta kada je devojka iz Novog Sada izgubila život tokom parasejlinga , popularnog adrenalinskog sporta. Devojka je pala u more u toku aktivnosti, a snimak poslednjih trenutaka tragedije postoji, ali zbog izuzetno uznemirujućeg sadržaja nije emitovan.

- Što se tiče parasejling, to je relativno bezbedan adrenalinski sport. Ne postoji osoba koja leti sama, 99% toga je u sigurnim rukama kad je reč o opremi, plovilu, padobranu. Nije kao padobranstvo, paraglajding i drugi sportovi gde individua mora biti aktivno uključena. Zavisi, naravno, od meteoroloških uslova, jačine vetra. U većini slučajeva u tim ekstremnim sportovima, 80% uzroka nesreće je ljudska greška, a 20% otpada na probleme sa opremom, vremenskim uslovima i ostalim faktorima - objasnio je Ivanović.

- Svaka agencija, svaki tim koji se bavi ovim, mora imati opremu u resursu. Šta to znači? Proizvođač daje garanciju na određeni broj godina, sati i svaka komponenta mora imati prateću dokumentaciju, kada je proizvedena, kada su rađeni tehnički pregledi. Svako ko želi da proba paragliding može tražiti uvid u dokumentaciju. Čak i vizuelno, to mora da se vidi - svaki šav mora biti na mestu, sajle u redu, plovilo u ispravnom stanju - rekao je on.