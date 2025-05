- Ja ću biti verovatno jedan od prvih koji će da kaže da me Grčka više ne interesuje. Išao sam jedno 30 godina, ali zadnjih godina cene prenoćišta su otišle u nebo. 100 evra za jedno spavanje – to je sramota, ili kratko rečeno: čista krađa. Retko ko koristi klimu, retko se koristi struja za kuvanje. Znači za jedno spavanje i jedan tuš ne može se potrošiti ni 5 evra. Ljudi, pa mi idemo da budemo na pesku, moru i suncu. U sobi smo jedino kad spavamo. I kako to da u junu imaš smeštaj za 30 evra, a u avgustu ode na 100? Pa to je čista krađa. U čemu se menjaju troškovi da bude takva razlika?“