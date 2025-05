Malo je vremena prošlo otkad je Donald Tramp rekao: "Obožavam carine, carine su mi omiljena reč na engleskom", do trenutka kada je Savezni sud za međunarodnu trgovinu presudio da je većinu tarifa Tramp uveo nezakonito, jer je prekoračio svoja ovlašćenja.

Malo je vremena prošlo i od rečenice: "Volim Ilona Maska, mnogo mi se Mask dopada, on je genije", do toga da je Mask javno izrazio razočaranje Trampovom politikom, posebno u vezi sa novim zakonom o budžetu. I – došlo je do razlaza.