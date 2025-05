- Ročište me je mnogo potreslo. Onoliko bljuvotina, neistine iznesene bez trunke empatije, izmišlja uzrok smrti mog sina, i to pored dokumentacije koju poseduje... Pa zar se ne bojite boga? Da na svu našu patnju i bol koji proživljavamo izmišljate kako je sve montirano - kaže za Kurir Jelena, koja je bila u sudu u utorak, dodajući:

- Šokirale su me slike doktora koji dolazi nasmejan, kao da ide na veselje, a ne u sud zbog smrti dvoje dece. I ne pokazuje nimalo griže savesti. I Jelenino i moje dete trune pod zemljom dok on šeta ulicom slobodan i nasmejan. I sve negira. Boriću se, jake dokaze imam da je kriv i odgovaraće za ono što nam je uradio - kaže za Kurir Mihajlovićeva, koja sada živi u inostranstvu i nije mogla da bude na ročištu, ali dolazi 7. avgusta, za kad je zakazano sledeće.

- Dočekao me je, stavljaju me na CTG i babica mu kaže: "Doktore, devojčica ima lepe bolove i maksimalne kontrakcije 100 na 100." Pregleda me, otvorena sam prst, stavlja me u apartman. U tri ujutru puca mi vodenjak. Doktora nigde, šaljem mu poruku da sam loše. Pojavio se tek četiri sata kasnije - ispričala je Jelena.

- U pola četiri po podne shvataju da ne ide prirodni porođaj i govore mi da izdržim do pet, kad će mi uraditi carski rez. Doktor dolazi tek u 18.20 i ipak se odlučuje da me porodi prirodnim putem, dok mu babice govore da mora carski. Beba nikako da se spusti u karlicu, izmučena sam, daju mi kiseonik. Preklinjem doktora da me porodi na carski, da mi spasi dete, a on me udara, stiska za vilicu, preti da će mi smrskati glavu, vređa me na nacionalnoj osnovi - kazala je Marica, pa nastavila: