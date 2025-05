Ono što je izazvalo najviše sumnje jesu manje cene raznih proizvoda, pa i do tri puta u odnosu na maloprodajne objekte, a ekonomista Nemanja Antić je pričao o ovom modelu prodaje za "Puls Srbije" na Kurir televiziji:

- Morate razumeti da su to velike kompanije, vlasnik "Temu" je kompanija koja vredine desetine milijardi dolara i ona kao takva ima previše sredstava da uloži u marketing i resurse. Sa druge strane, Kina ima invaziju širenja kampanje po čitavom svetu, pa tako i u Srbiji. Njihova glavna strategija je ogromna količina proizvoda, besplatna dostava i jeftinije cene. Oni trenutno mapiraju kupce i analiziraju njihovo ponašanje, a u drugoj fazi će možda i podići cene, pa će na bazi tih podataka orijentisati svoj model rada. Dakle, to danas najviše vredi, ne sam proizvod, već podaci, prodavaće osiguranja, bankarske proizvode, nudiće razne reklame na platfomi "Temu" i tako dalje.

Antić se kao uspešni preduzetnik osvrnuo na to kako funkcioniše osnovni model rada i zarade:

- Ja kada prodajem robu, moram da imam maržu, bruto maržu, marginu, razliku u ceni kako bih zaradio i ostvario dobit kako za sebe, tako i za zaposlene. Međutim, oni nisu u tom biznisu, njima u ovoj fazi nije motiv zarada, već mapiranje tržišta, upoznavanje sa kupcima i prikupljanje podataka. Oni bi sada čak i platili tebi da kupiš nešto kako bi prikupili željene podatke. Pitanje kako se njima to isplati ima svoj odgovor, a to je da se njima u ovoj fazi to zapravo ne isplati finansijski, ali je za njih ovo prov poglavlje, dakle faza upoznavanja.