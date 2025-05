- Vi ste prvi koji ste me ugostili na ovu temu i gajim neizmernu zahvalnost jer ste dozvolili da se prenese ono kroz šta prolazi srpski narod i kroz šta sam ja sve prošao. Ja sam uradio ono što bi svaki normalan građanin uradio. Nisam nikoga uvredio ni verbalno, niti fizički. Samo sam nekome poželeo srećan rođendan, odnosno predsedniku Republike Srpske koji je rođen na isti dan kao i Ratko Mladić. Zahvaljujući tome, oni su mene razapeli i počeli da me procesuiraju.To je rezultiralo onome što se desilo. Činjenica je da je u sklopu optužnice tužilaštvo podiglo još jednu optužnicu da sam negirao genocid. Mi smo sećanje na naše žrtve obeležavali svake godine kao udruženje, to je bio nesretan rat, pa sam pozvao ljude na taj skup i zahvalio se Vojsci RS jer su spasili srpski narod. Međutim, desilo se to da ne smeš da se zahvališ onima koji su spasili srpski narod - započeo je Pavlović.