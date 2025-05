Širi se vreo afrički vazduh, bićemo pod toplotnom kupolom

- Pomera se na sever i možda ćemo biti čak i u toplotnoj kupoli i to znači sigurno 15 dana suvog vremena, sve do sredine juna. Čini se sve gore, ali to je za more i one koji planiraju sada odmor idealno. Afrički anticiklon ima tendenciju širenja narednih dana i zahvatiće veći Evrope. Kod nas se u Banatu, delu Srema i Mačve pojavila i crvena boja, a to znači temperature do 37 stepeni. Modeli pokazuju da će biti sve toplije – kaže Ristić.