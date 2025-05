Grad za životinje nije samo sklonište, to je prava mala zajednica. Nikola ističe da se trudi da svakoj životinji pristupi s jednakom pažnjom i ljubavlju:

Nikola dodaje da svaki pas ima svoju tužnu priču, ali je srećan što većinu njih dovodi do srećnog kraja, u njegov grad, gde im je lepo i gde im se što pre pronađe dobar dom.

- Imao sam tada 8 godina kada sam uzeo prvog psa sa ulice, to je bio moj Bleki. Doživeo je 14 godina i, nažalost, me je skoro napustio. Bio je čisto crn pas, a ja sam bio malo dete koje je tek krenulo u školu. Moji roditelji nisu ni slutili da će to kasnije da se pretvori u nešto ovako.