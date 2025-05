- Apsolutno ista haljina, ogrlica, perika, kapa zlaćara koju nose. To nam govori do koje je mere portret u 18. veku vrlo precizna vizuelna tvorevina, kao što su danas, recimo, filteri i Snepčet. A važnije od toga jeste činjenica da se u vreme kada portreti nastaju, a to je 1. avgust 1796, kako na jednom od njih piše, žene više ne oblače ovako. Bilo je to vreme posle Francuske revolucije, kada Napoleon već dolazi na vlast, zaživljavaju prosvetiteljske ideje, slavi se prirodna lepota. I ova moda baroka i starog režima izlazi iz upotrebe. Zato nam ovi pomalo arhaizovani portreti, koji ne pripadaju svome vremenu, govore o sloju društva koji je želeo da se uzdigne među to plemstvo i smatrao da je ovo najbolji način - priča dr Čelovski.