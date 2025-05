- neophodno je trudnicu informisati da aktivna faza drugog porođajnog doba traje do tri sata ako je prvorotka, a maksimalno dva ako je višerotka, dok je to sa epiduralnom dva, odnosno jedan sat

- Epiziotomija se radi samo uz jasnu potrebu - da bi se proširio porođajni kanal i beba lakše i pre izašla kako ne bi patila, kao i da bi se izbegle veće povrede na vagini, grliću, međici i sve do debelog creva. Isto tako, treba objašnjenje trudnici i njena saglasnost za forceps ili vakuum ekstrakciju. A ako odbije to dvojem ide se na carski rez. Međutim, ako odbije i carski rez, mora to da potpiše i mora biti informisana o mogućim posledicama te odluke, a one mogu biti vrlo loše za plod - kaže prof. Stefanović.