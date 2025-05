- Kada smo obavili razgovor sa njim, dakle tu je bila i njegova porodica, on je to zatražio. Od jula meseca do momenta puštanja iz zatvora njemu bronhoskopija nije urađena. Sve do ovog poziva, kada je pušten iz pritvora, mi nismo znali šta je njemu. U martu ove godine čir mu se pojavio na leđima kao posledica, ovog puta je iz njega uzet uzorak i utvrđeno je da ima neki oblik tuberkuloze. Tek treba da se utvrdi da li je turbekuloza plućna, zarazna, opasna... Sve vreme je bio u kontaktu sa drugim pritvorenicima, stražarima, advokatima, sudskim tumačima... Nešto na šta se ukazivalo od jula do maja je pitanje kakve će ostaviti posledice po druge ljude.

- Sigurno je reč o propustu, ja sam na to ukazivao u više navrata. Advokati okrivljenih, u ovakvim situacijama, jedini mogu da razgovaraju sa sudijama za taj predmet. To funkcioniše tako što se sudija obrati upravi zatvora i proveri okolnosti koje mi navedemo. Kada napišem da mu je teško ugroženo zdravstveno stanje i da to može imati posledice jer on od jula nije primao nikakvu terapiju, sudija se obrati upravi i dobije neki odgovor. Nemam uvid u to, ali iz tog odgovora je sudija zaključio da je situacija takva da je sve urađeno po propisu. Da li je tako, očigledno nije. Neko je zakazao, ne mogu da upirem prstom, ali sam pet puta skretao pažnju sudu i uprava zatvora je bila upoznata, ali je ipak došlo do ugrožavanja zdravlja svih pritvorenika, stražara i drugih učesnika u postupku koji su bili u kontaktu sa njim.