- Dobih pozivnicu za svadbu . Dress code - muškarci - lanene bele pantalone, košulje i mokasine. Žene - lanene bež haljine bez dekoltea i ravna obuća. Okej mi sve ovo da je venčanje na plaži eventualno, a ne u Beogradu. Ne idem tamo gde me uslovljavaju - napisala je korisnica.

Ova objava je pokrenula lavinu reakcija. Mišljenja ljudi su pak podeljena. Jedni smatraju da je u redu imati des kod za svadbu jer je to njihovo veselje i njihov dan, dok su drugi pak ogorčeni zbog ovig zahteva novopečenih bračnih parova.

- Bezveze je što te neko smatrao dovoljno bliskom da te pozove da ulepšaš njihov najlepši dan svojim prisustvom, a tebi je prva stvar bila da osvaneš na društvenoj mreži da pljuješ po ljudima jer žele da naprave nešto drugačije. Razumem frustraciju jer te neko "uslovljava" na nešto, ali to ne treba tako gledati,već kao smernicu da tim ljudima ulepšaš proslavu. Ako će moje prijatelje, rođake usrećiti da nosim trešu pa to je najmanje što ja mogu za njih da uradim. To je samo moje mišljenje, ne znam - piše u prvom komentaru, dok u drugom stoji: