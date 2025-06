Slušaj vest

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i toplije.

Vetar će biti slab, promenljiva najniža temperatura od 7 do 15, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.



U Beogradu pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i toplije. Vetar slab, južnih pravaca. Najniža temperatura od 11 do 15, najviša dnevna 29 stepeni.

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe kod osoba sa varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije biće izražene u blažoj formi. Savetuje se odevanje u skladu sa termičkim uslovima, kao i primena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja.

Detaljan prognoza za naredne dane

Prema izgledima vremena za sedam dana, u Srbiji će biti pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i toplije, pa se sledeće sedmice u većini mesta očekuje temperatura od 30 stepeni do 34 stepena.

Nedelja

Pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 7 do 15 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni.

Ponedeljak

Pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab promenljiv, na severu slab i umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena.

Foto: RHMZ

Utorak

Pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab promenljiv, na severu slab i umeren, kratkotrajno i jak jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 12 do 20 stepeni, a najviša od 31 do 34 stepena.

Sreda