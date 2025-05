Neurolink čipovi se trenutno nalaze u test fazi, implementirani su u unekoliko pacijenata koji kao posledica nesreća više nemaju pokretljivost ili kontrolu nad određenim delovima tela, a sada mogu da pišu, igraju video igrice i komuniciraju sa drugim ljudima koristeći isključivo mozak, tako što on komunicira sa kompjuterom.

Ipak, stručnjaci postavljaju pitanje etike, a na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Vladan Nenadić, IT stručnjak, kao i doktor Nikola Mirkov, viši naučni saradnik Instituta Vinča.

- Ako je nepokretna ruka, onda treba da napravimo da ta ruka dobije neki signal. Ipak, treba protumačiti te signale. Svi su pokušali, ali niko još nije uspeo da čita misli. Nema ničega za šta mogu da kažem da su uspeli. Vi možete da čitate aktivnost u mozgu, ali ne i značenje tih aktivnosti. Da je neko uspeo to da ipčita, do sada bi se nešto desilo - kaže Nenadić.

On dodaje da svakome ko ima problem sa pokretima jeste odlično napraviti neku vezu između mozga i nepokretnog dela tela, ali da niko do sada uspešno nije to uradio.