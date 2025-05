Letnji meseci donose i porast krađa automobila na ulicama Beograda. Iako se ne smatraju svakodnevnom pojavom, ova krivična dela postaju učestalija u periodu godišnjih odmora . Boško Sekulović, šef Odseka za suzbijanje delikata na motornim vozilima, otkriva kako najčešće dolazi do krađa i šta građani mogu da urade da ih spreče .

"Na teritoriji Beograda od početka godine ukradeno je 58 vozila, što predstavlja blago smanjenje u odnosu na isti period prošle godine. Međutim, zabrinjavajuće je to što je 40 od tih vozila ukradeno sa ključem ostavljenim u bravi“, kaže Sekulović.

"Imamo slučajeve da ljudi izađu do trafike, pekare, apoteke i ostave auto upaljen, sa ključem u bravi ili pored menjača. Lopovima nije potrebno mnogo — samo sekunda nepažnje. U mnogim slučajevima to iskoriste i odvezu vozilo“, objašnjava on.