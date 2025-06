- Pre mnogo godina radila sam na slučaju porodičnog ubistva u kojem je muž ubio ženu na očigled njihovo dvoje maloletne dece. Interesantno je da u toj zajednici ranije nisu zabeležene prijave nasilja u porodici. Mene su kontaktirali iz Centra za socijalni rad u kojem sam radila u to vreme, nakon što su primili prijavu od policije, da se dogodilo porodično nasilje pred decom. Otac i majka su se posvađali, on je vikao na nju i udarao je pred decom. na kraju je uzeo kuhinjski nož kojim ju je jurio po kući, oko stola, po sobama. Na kraju, kada ju je sustigao, ubo je u stomak. Ono što sam ja saznala jeste da se ta nesrećna žena istinski borila za život, dugo je bežala od svog dželata. Svuda po kući je bilo razbacanog nameštaja. Deca, koja su uz vriske i molbe upućene ocu da prestane, posmatrala ceo događaj otrčala su kod komšija. Oni su kontaktirali policiju i hitnu pomoć, a oni su po protokolu pozvali CZSR - objašnjava Biserka.

- To je jedna vrlo kompleksna i mučna tema. Razgovor na temu nasilja u porodici, kao i predstavljanje svih posledica koje slede počiniocu tog dela, treba da budu još zastupljeniji. Centar za socijalni rad, u slučajevima gde dođe do porodičnog ubistva kojem svedoče deca, imaju osnovni zadatak, a to je upravo saniranje trauma kod mališana. Sa njima se uvek radi veoma pažljivo, oni su mali ljudi i svako do njih je individua za sebe kojoj treba prići na poseban način - navodi sagovornica.