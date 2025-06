U Švedskoj će od 1. januara 2026. stupiti na snagu novi zakon koji podrazumeva da svi oni koji imaju boravišne papire, ali se nisu snašli u životu u Švedskoj, mogu dobiti i do čak 600.000 kruna (oko 51.500 evra) da se vrate kući!

- Švedska vlada najavila je podsticaj, odnosno novi zakon koji treba da stupi na snagu, a on kaže da će se davati do 600.000 kruna onima koji odluče da napuste Švedsku i da se vrate u svoje matične zemlje. Sve ove informacije možete da nađete na sajtu vlade, znači regeringen.se. Oni su, 23. aprila postavili ovu vest na sajt ovo je deo politike aktuelne švedske vlade, predvođene strankom Moderata, uz podršku desničarske stranke Švedskih demokrata, koji imaju jasan cilj - da smanje broj migranata koliko god je to moguće - navela je Opalićeva na Tiktoku dodajući da je planirano da ovaj zakon stupi na snagu 1. januara 2026.