U Srbiji danas tokom jutra i pre podne ponegde prolazna slaba do umerena oblačnost, u toku dana pretežno sunčano i još toplije.

U Vojvodini i Velikom Pomoravlju će duvati slab do umeren južni i jugozapadni vetar, a u ostalim krajevima slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od 9 do 18 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena.

U Beogradu pretežno sunčano i još toplije. Vetar slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša oko 32 stepena.

Detaljna prognoza za toplotni talas

Biometeorološka prognoza Zbog očekivanog dalјeg porasta maksimalne dnevne temperature vazduha oprez se preporučuje osobama sa kardiovaskularnim obolјenjima. U najtoplijem delu dana savetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini. Kod meteoropata moguća je glavobolјa, malaksalost i pospanost.

U prvoj dekadi juna prvi letnji toplotni talas - očekuje se pretežno sunčano vreme sa maksimalnim temperaturama od 32 do 36 stepeni, što znači da je pred nama i prvi toplotni talas u ovoj godini. Van većih urbanih sredina, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji, noći i jutra biće relativno sveža (uz izražena dnevna kolebanja temperature, ponegde i za više od 20 stepeni), dok će u Vojvodini i Beogradu i jutro biti toplije.

Ponedeljak

Ujutro i pre podne ponegde prolazna slaba do umerena oblačnost. U toku dana pretežno sunčano i još toplije. U Vojvodini i Velikom Pomoravlju će duvati slab do umeren južni i jugozapadni vetar, a u ostalim krajevima slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od 9 do 18 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena.

Utorak

Pretežno sunčano i toplo. U Vojvodini će duvati slab i umeren, na severu Bačke i Banata povremeno jak, zapadni i jugozapadni vetar, a u ostalim krajevima slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od 11 do 20 stepeni, a najviša od 31 do 34 stepena.

Sreda

Pretežno sunčano i veoma toplo. U Vojvodini će duvati slab do umeren južni i jugozapadni vetar, a u ostalim krajevima slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od 12 do 20 stepeni, a najviša od 32 do 35 stepeni.

Četvrtak