Klimatološko leto počinje danas i donosi sa sobom prvi jači toplotni talas, najavio je Ivan Ristić.

On je za Kurir dao detaljnu prognozu za jun, najavio temperature do 36 stepeni, tropske noći, ali i pljuskove sa grmljavinom.

- Pod uticajem afričkog anticiklona kraj maja je vreo u Španiji i delu Francuske sa maksimalnim temperaturama i do 42 stepena. Afrički anticiklon će već prvog dana juna krenuti prema apeninskom i balkanskom poluostrvu i doneti puno sunca i osetniji porast temperatura i kod nas u Srbiji. Imajući u vidu suptropsko poreklo (iz središta pustinje Sahare) vazdušnih masa, pored obilja sunca imaćemo prvi jači toplotni talas, sa termometrima spremnim da se podignu i iznad 35 stepeni - kaže Ristić za Kurir.

Ristić upozorava i na UV indeks zračenja, koji će narednih dana biti na maksimumu.

- Prva nedelja juna tropska sa puno sunčanih intervala, UV indeks će takođe od sutra biti na maksimumu i kretaće se od 8-10, mere zaštite od sunca su neophodne ko planira da se sunča ili dugotrajno izlaže sunčevom zračenju.

Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 31 stepen početkom do 36 stepeni u drugoj polovini sledeće nedelje. U većim gradovima, pogotovo u Beogradu, sa porastom temperatura očekuju se i tropske noći kada temperatura noću ne pada ispod 20 stepeni", najavio je on.

Foto: Privatna Arhiva

Pored vrelih temperatura, Ristić kaže da možemo očekivati i pljuskove sa grmljavinom uz nepogode.

"Druga nedelja ali i druga dekada juna mnogo temperaturno prijatniji, oslabiće uticaj vrelog afričkog, a ojačati uticaj svežijeg azorskog anticiklona. Još uvek će temperatura biti iznad normale ali u granicama letnjih a ne tropskih i kretaće se od 26 do 31 stepen. Najverovatnije u toku druge dekade juna imaćemo i prolazna naoblačenja sa pljuskovima kiše, grmljavinom, ponegde i olujnim vetrom i gradom to jest nepogodama, prvenstveno na severu i zapadu Srbije. Količina padavina prilikom jačih pljuskova kretaće se oko 30 mm što je dovoljno da izazove bujične ali i urbane poplave po gradovima tako da treba preventivno očistiti odvode vode ukoliko je to moguće", kaže Ristić za Kurir.

Nakon naoblačenja, uslediće ponovo periodi sa više sunca, a temperature u porastu.

"U trećoj dekadi juna, sa kalendarskim početkom leta 21. juna, ponovo prema nama jača afrički anticiklon, pljuskovi kiše će biti sve ređi, biće sve više sunca, a najviša temperatura u postepenom porastu tako da bi krajem juna počeo ponovo toplotno talas sa tropskim temperaturama od 31 do 36 stepeni.