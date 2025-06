- Počelo je sa nevaspitanjem osoblja i njihovim odvartnim ophođenjem prema porodiljama i novim mamama. Tri sata nakon što sam se porodila, došla mi je sestra sa neonatologije i rekla da su mi stavili bebu u inkubator, ali da će mi tek sutra reći zašto i šta je problem. To sutra nikada nije došlo. Niko mi nije dao nikakvu informaciju, jurila sam ih po porodilištu. Na kraju dana ispostavilo se da, hvala bogu, nije ništa strašno. Dete je ubrzano disalo, ali se sve to stabilizovalo. Ali, ono što je njihov propust, jeste da nijedna neonatološkinja nije došla i sela sa mnom i rekla mi je: "Slušaj, to nije nikakav problem, to nije ništa strašno, sve je u redu, samo treba da mu se stabilizuje disanje" - priseća se ona sa teškoćom u duši.