Temperature će se kretati od 11 do 34 stepena.

Predviđene temperature u Srbiji danas pogledajte u galeriji ispod:

Navodi se i da se u prvoj dekadi juna očekuje prvi letnji toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 32 do 36 stepeni. Van većih urbanih sredina, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji, noći i jutra biće relativno sveža (uz izražena dnevna kolebanja temperature, ponegde i za više od 20 stepeni), dok će u Vojvodini i Beogradu i jutro biti toplije. U centralnim delovima Beograda nakon 3. juna pojava tropskih noći sa minimalnim temperatura od 20 do 22 stepena.

Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 11 do 20 stepeni, a najviša od 31 do 34 stepena.

Pretežno sunčano i veoma toplo. U Vojvodini će duvati slab do umeren južni i jugozapadni vetar, a u ostalim krajevima slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od 12 do 20 stepeni, a najviša od 32 do 35 stepeni.