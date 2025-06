- A ovo što se radi, to se podrazumeva da treba da se gradi i radi. I putevi i sve ostalo - rekli su sugrađani.

- Ja uvek izdvajam saobraćajnice koje su onako bile baš vitalne i neophodne da se rekonstruišu. To je put Grliška reka, Grliško jezero, ono naseljeno mesto Grlište, put koji je uređen, put za Bugarsku do naseljenog mesta Avramica, morao je da se u radi i napravio je dobru komunikaciju ljudi iz susednih naseljenih mesta. Onda putni pravac, medicinski centar, naseljeno mesto Vražogrnac, koji u stvari čini jedan deo obilaznice oko grada i koji je sad rekonstruisan po najvišim standardima. I putni pravac od OMV pumpe, kako mi to žargonski, da kažemo, od naseljenog mesta sela Zvezdan, koji će možda u stvari činiti jedan lepši bulevar bez obzira što je van grada - kaže dr Vladimir Videnović, zamenik gradonačelnika Zaječara