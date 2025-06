Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ ) objavio je da je od danas u Srbiji počeo prvi toplotni talas ove godine. Temperature su već danas visoke, a do kraja ove sedmice kretaće se i do čak 36 stepeni Celzijusovih ! Kako se vidi na radaru sa sajta Vreme i radar, Srbija je potpuno obojena u jarko crvenu boju, što znači da su temperature veoma visoke, a Beograd je u rangu sa nekim od najtoplijih gradova na afričkom i azijskom kontinentu!

Danas (02.06.) sa maksimalnim temperaturama od 30 do 33 stepeni, a od sutra (03.06.) do kraja sedmice (08.06.) od 32 do 36 stepeni.