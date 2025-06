- Oni su veoma vispreni i prepredeni, tako da oni tačno biraju žrtve koje su ili naši najstariji sugrađani, ili oni kojima treba pažnja, ili nekako, da najlakši način da priđu i da ostvare to poverenje, naravno da bi pustili u stan kroz pružanje ovih usluga. Savet za sve sugrađane jeste da prvo ne puštaju svakog u stan, nepoznatog prvenstveno, ukoliko sumnjaju da to ponašanje može da im naudi, da to prijave policiji. Policija će te osobe legitimizovati, pronaći, utvrditi da li se radi o nekom dobronamernom, da kažem, građaninu ili zapravo o ovakvom prevarantu koji samo želi da dođe do novca i do materijalnih stvari - rekao je Pavlović za TV Prva.