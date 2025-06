Egipat nije samo zemlja istorije, piramida i sunca koje nikada ne uzima pauzu. On je i domaćin jednoj svežoj zvezdi na mapi letnjih snova: Serry Beach Resort , mestu gde more ima sopstvenu melodiju, a dani su stvoreni da traju što duže. Dobro došli u novi dom na obali Crvenog mora.

Zamišljen u orijentalnom stilu, svaki kutak ovog hotela deluje kao da je osmišljen za vaš beg iz svakodnevice. Sa 453 pažljivo dizajnirane sobe i apartmana – od jednostavnih deluxe soba do spektakularnih Signature Suite sa privatnim bazenom .

Za one koji vole more, plaža duga 400 metara, sa postepenim ulaskom u more i peskom pod prstima, čini se kao prirodni nastavak sobe. Ležaljke i suncobrani su vam na raspolaganju, a plaža je dovoljno prostrana da i u špicu sezone možete pronaći svoj mirni kutak.