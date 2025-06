Prosečan građanin naše zemlje godišnje popije čak 11 litara čistog alkohola, što nas svrstava među države sa najvišom potrošnjom alkohola u Evropi. Ono što posebno zabrinjava, više od polovine učenika osnovnih i srednjih škola u Srbiji probalo je alkohol, a čak 20% mladih pije do stanja opijenosti. Uprkos ozbiljnosti problema, samo 2% onih koji pate od alkoholizma potraži pomoć.

- Prvi simptomi su problem jer se kod jetre dugo ne javljaju. Pacijenti dođu zbog žute boje, povraćanja krvi, oticanje, ali to je odmakla bolest, a mi to želimo da sprečimo - kaže Milovanović.

- Shvato sam i pre više godina, ali naravno pokušavao sam to sam. To nije uspevalo. U početku, mladost ludost, posle čista navika koja je prešla u nešto što ne mogu da kontrolišem. Odlučo sam da potražim stručnu pomoć, ali bilo je teško prelomiti to. Podrška porodice najviše pomaže. Najveća podrška su mi supruga i dete.