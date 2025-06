Iako letnje temperature već mame posetioce na Adu Ciganliju, iz JP "Ada Ciganlija" apeluju na građane da se uzdrže od ulaska u Savsko jezero. Razlog za to je svakako jer sezona kupanja još nije počela, spasilačke službe nisu na dužnosti, a obezbeđenje može samo da upozorava. Kupanje je trenutno isključivo na sopstvenu odgovornost.

- Ne bismo trebali da se kupamo i ulazimo u Savsko jezero, ali naravno ono što možemo da vidimo slikom i dok se šetamo, uvek postoje neki naši posetioci koji krše pravila ponašanja. Zato mi stalno, svake godine u ovo neko doba, pred samo otvaranje sezone kupanja, apelujemo na sve naše posetioce da ne ulaze u Savsko jezero, jer apsolutno nije bezbedno kupati se trenutno iz razloga što naše spasilačke službe nisu na svojim kulama, a nisu ni ekipe dežurne hitne pomoći na Adi Ciganli još uvek. Jedina ekipa koja nam je tu, to je naša dežurna služba obezbeđenja, ali oni jednostavno rade samo na nivou upozorenja naših sugrađana, podsećaju ih na pravila ponašanja i nekako pokušavaju da podignu svest građana o zapravo sopstvenoj bezbednosti.

- Ne, mi jednostavno nismo preduzeće koje može i koje je oblašćeno da piše bilo kakve kazne, ali ono što možemo je da podsećamo konstantno i putem medija i naravno na samom terenu svakog kog uđe u Savsko jezero da zapravo to nije bezbedno. Kupanje je isključivo trenutno na sopstvenu odgovornost, a naravno kad počne sezona, koju očekujemo oko 15. juna, znači između 15. i 20. juna, e tada su naše dežurne službe, spasilačke tačnije službe, koje sede na svojim kulama, zadužene za sve naše posetioce koji će boraviti i kupati se u zonama koje su obeležene za kupanje - kaže Pavlovićeva i otkriva da li je ove godine pripremljeno nešto novo za građane:

- Prošle godine smo imali jednu pauzu u vezi školice plivanja za najmlađe, ove godine se ta školica plivanja ponovo aktivira i ponovo će biti aktuelna, tako da, možda nije neka novost. Za naše mališane, najmlađe, sa đačkim knjižicama, školica plivanja će biti potpuno besplatna. Biće početni nivoi i napredni. Imamo još jedan sadržaj koji je zanimljiv, recimo, za naše posetioce u starijoj dobi. To su aktivnosti za treće doba. One se održavaju kod sudijskog tornja, od 10 časova, odavde kreću laganom šetnjom i lagane fizičke aktivnosti su zapravo u pitanju. Naravno, nisu zabranjene i za ostale, ali eto, s obzirom da su umerene fizičke aktivnosti, one se nekako preporučuju i najstarijim sugrađanima da ne bude da na njih ne mislimo.