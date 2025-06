"Ovako važan dokument na 78 strana piše u Engleskoj barem 50 ljudi plus menadžeri, organizatori"

Slušaj vest

"Srećna sam što sam izašla živa iz porodilišta", "Neću više nikada radjati", "U porodilištu sam doživela pravi pakao" - Da li ćemo i ubuduće čitati ovakve naslove u novinama?

Poslednjih godina često smo slušali ispovesti mladih žena koje su pretrpele neki vid, kako one kažu, nasilja od strane babica i lekara tokom porodjaja. Medjutim, ono što ostaje među trudnicama i budućim porodiljama jeste strah. Kako možemo da sprečimo taj strah?

Pretpostavljamo da je jedan od načina "Prvi nacionalni vodič za trudnoću" i porođaj koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu žena tokom trudnoće, prirodni porođaj i primena ultrazvuka u trudnoći. Šta podrazumeva, kada će ga Srbija dobiti i kakve će posledice trpeti oni koji ga ne budu sledili govore u emisiji "Puls Srbije" sa specijalista ginekologije i akušerstva prof. dr Ljiljana Mirković i advokat Tijana Kostić

Foto: Kurir Televizija

- Šest ljudi je radilo na tom vodiču godinu dana, ljudi koji imaju i kliničko i akademsko zvanje i mogućnost da napišu jedan vodič koji će biti prvi u celoj Srbiji. Mislim da će, posle čitanja ovakvog vodiča, straha biti sve manje. Ovako važan dokument na 78 strana u Engleskoj piše barem 50 ljudi, plus menadžeri i organizatori. Mi smo sa velikom radošću ušli u ovaj projekat kako bismo pomogli Srbiji – zemlji koja nema dece, koja je zavapila kroz to akušersko nasilje. Mislim da je to pravi put da žene iz porodilišta izađu srećne i zadovoljne - kaže Mirkovićeva i dodaje:

- Mi smo svi profesori koji imamo jako mnogo godina i iskustva i vrlo smo svesni činjenice da živimo u zemlji koja ima jako loš mentalitet. To saznanje je meni bilo toliki motiv da uradimo ovo kako treba. Komunikacija nam je u svemu falila. Ima puno praktičnih promena, mi smo poneti tim tehnološkim dostignućima – imamo CTG, ultrazvuk, anesteziju. Previše smo medikalizovali običan fiziološki porođaj. Fiziološki porođaj je stanje koje treba da se završi sa što manje intervencija akušera; vi ste tu da joj pružite i tehničku i psihološku podršku.

Foto: Kurir Televizija

Kostićeva, s druge strane, tvrdi da nijedan pravilnik neće doneti dobro društvu ukoliko se on zaista ne primeni i ne iskoristi.

- Svaka akcija koja se donese vodi nekom poboljšanju i mislim da je značajna. Koliko će to doprineti zaista u praksi, ne znam – ostaje nam da se nadamo. Mi stalno potežemo pitanje donošenja novih zakona, pravilnika, a suština je u tome da izostaje adekvatna primena. Imamo i sada jedan spektar zakonskih rešenja koja nalažu da svaki lekar postupa krajnje profesionalno, u skladu sa pravilima svoje struke. Nekada izostaje upravo komunikacija. Mislim da nijedan vodič to ne može da uredi ako vi ne predvidite neke adekvatne sankcije i reakcije i ako se one zaista ne sprovedu - kaže Kostićeva i dodaje:

- Termin „akušersko nasilje“ u zakonu ne postoji. Mi to nemamo kao krivično delo, ali ako dođe do nekog odstupanja grublje prirode, onda govorimo o krivičnom delu. To se vodi kao „zlostavljanje i mučenje“ ili „teško delo protiv zdravlja ljudi“.

Vodič za trudnice će zaustaviti akušersko nasilje u porodilištima! Specijalista objašnjava: Među budućim majkama je ogroman strah koji moramo rešiti! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs