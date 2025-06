Prvi toplotni talas ovog meteorološkog leta doneo je neuobičajeno visoke temperature, a Sovilj apeluje na građane da izbegavaju fizičke napore na suncu i redovno unose tečnost kako bi izbegli zdravstvene probleme.

Dok se Srbija tek oporavlja od kišovitog i nestabilnog maja, početak juna donosi iznenadni skok temperatura. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u narednim danima očekuju se maksimalne vrednosti i do 36 stepeni Celzijusa, uz aktiviran narandžasti meteoalarm u pojedinim delovima zemlje.

Stručnjaci upozoravaju da ovakvi temperaturni ekstremi nisu uobičajeni za ovo doba godine i pozivaju građane na dodatni oprez zbog mogućih zdravstvenih rizika.O toj temi i daljoj prognozi koja nas očekuje govorio je u emisiji "Puls Srbije" Slobodan Sovilj, meteorolog RHMZ-a.

Foto: Kurir Televizija

- Danas su maksimalne temperature između 31 i 34 stepena, ali praktično od sutra pa do nedelje imaćemo u većini mesta taj interval od 32 do 36 stepeni. I zbog toga će u pojedinim regionima naše zemlje biti i narandžasti meteoalarm, koji se inače izdaje kada ti dnevni maksimumi dostignu 35 stepeni. Nisu to baš uobičajene vrednosti temperature za ovaj period godine. Ako pogledamo neke višedecenijske normale, tipično je da imamo između 23 i 25,6 stepeni početkom juna. Dakle, ovo su vrednosti 10 stepeni iznad proseka. Bilo je dosta kiše i promenljivog vremena u maju, tako da je mnogima ovo lepo vreme dobro došlo, iako nije uopšte uobičajeno za početak juna - kaže Sovilj i dodaje:

- Jun je takođe jedan od najkišovitijih perioda u našoj zemlji. Najviše kiše padne zapravo u drugoj polovini maja i tokom juna. Takva je naša klima, ali ovogodišnja situacija pokazuje da se vreme ne ponaša uvek po nekim klimatskim obrascima, nego da je svaka godina, možemo reći, priča za sebe. Ne žalimo se što je toplo, ali se žalimo što nas možda već u ponedeljak čeka pad temperature, kiša, grmljavina, problemi. To nam stvara problem. Desetog juna biće kratkotrajno zahlađenje i čak neće svim oblastima doneti padavine. Počeće da duva umeren do pojačan severozapadni vetar i temperatura će biti u padu za 7–8 stepeni, ali što se tiče kiše i padavina, one će biti lokalnog karaktera. Nakon toga, vraćamo se na dnevne maksimume između 30 i 32–33 stepena, tako da se toplo vreme generalno nastavlja uz prognoziran deficit. Nepogode su ove godine počele malo ranije – imali smo ih već od 22. aprila.

- Bitno je izbegavanje teških fizičkih poslova na suncu u najtoplijem delu dana, ne samo zbog UV zračenja, nego i zbog generalno visoke temperature. Redovna hidratacija je presudna. To su neki osnovni saveti koji inače prate svaki toplotni talas, pa i ovaj prvi u ovom meteorološkom letu, koje je započelo 1. juna. Toplotni talas nije prvi, s obzirom na to da smo prvi toplotni talas imali još u januaru ove godine, ali možda u tim zimskim mesecima manje obraćamo pažnju na nešto što se u meteorologiji definiše kao toplotni talas.

