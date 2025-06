Svakodnevno smo učesnici u saobraćaju, bilo kao pešaci, vozači ili putnici. Putujemo do posla, a naši najmlađi putuju i na ekskurzije i u školu. Zato je veoma važno da prevoz od tačke A do tačke B bude bezbedan. Za vozila kojima se krećemo, verujemo da su tehnički ispravna i da ćemo bezbedno stići do naše destinacije.