- Zapljusnuo me jutros talas osećanja. Odgovorila sam suzama. Nisam umela drugačije. Na pešačkom prelazu, kod Doma zdravlja u Nehruovoj, između mog i bloka 44 nailazim na bračni par. Ona u kolicima. Jutros su poneli dva mala džaka cementa, kantu vode i spahtlu. I on je cementirao trotoar na pešačkom prelazu. Kaže, upadaju joj tocčovi od kolica jer je tu rupa... Pa popravlja da ona može lakše da prođe kolicima - napisala je sugrađanka i dodala:

- Koliko je ljubavi i brige u tom čoveku. U njima dvoma. Ne znam da li je pre toga okretao telefone beogradskih komunalnih službi. Ne znam da li mu se neko javio. Ne znam da li su rekli, čoveče imamo preča posla. On nije čekao. On je uradio šta je on mogao i umeo. I čekaće da se osuši. Da ona može bezbedno da proveze kolica. Naklon. Respekt. Divljenje. Pokazao je. Blago njima!